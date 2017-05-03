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    Тиллерсон прокомментировал разговор Путина и Трампа

    Очень конструктивный разговор

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тилллерсон заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был очень конструктивным, передает Report со ссылкой на Associated Press.

    «Очень конструктивный разговор. Президенты обменялись мнениями. Посмотрим, что из этого получится», — приводит Associated Press слова Тиллерсона.

    Ранее сообщалось, что Путин и Трамп в телефонном разговоре высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге в июле.

    В Белом доме назвали «очень хорошим» разговор Трампа и Путина.

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