Тиллерсон прокомментировал разговор Путина и Трампа

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тилллерсон заявил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был очень конструктивным, передает Report со ссылкой на Associated Press.

«Очень конструктивный разговор. Президенты обменялись мнениями. Посмотрим, что из этого получится», — приводит Associated Press слова Тиллерсона.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп в телефонном разговоре высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге в июле.

В Белом доме назвали «очень хорошим» разговор Трампа и Путина.