Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор

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Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщается в фейсбуке российского МИДа.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Дипломаты обсудили ситуацию в Сирии после нанесенных США ударов по авиабазе властей Сирии в ночь на 7 апреля.

«Лавров подчеркнул, что нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

При этом глава МИД России в разговоре подчеркнул, что утверждения о применении военными Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности.

Он также призвал провести тщательное, беспристрастное и профессиональное расследование инцидента.

Лавров и Тиллерсон договорились продолжить диалог по Сирии при личной встрече.