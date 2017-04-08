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    Лавров и Тиллерсон провели телефонный разговор

    Разговор состоялся по инициативе американской стороны© Courtesy İmage

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом сообщается в фейсбуке российского МИДа.

    Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Дипломаты обсудили ситуацию в Сирии после нанесенных США ударов по авиабазе властей Сирии в ночь на 7 апреля.

    «Лавров подчеркнул, что нападение на страну, правительство которой борется с терроризмом, лишь играет на руку экстремистам, создает дополнительные угрозы для региональной и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

    При этом глава МИД России в разговоре подчеркнул, что утверждения о применении военными Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности.

    Он также призвал провести тщательное, беспристрастное и профессиональное расследование инцидента.

    Лавров и Тиллерсон договорились продолжить диалог по Сирии при личной встрече.

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