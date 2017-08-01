 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тиллерсон: отношения с Россией могут ухудшиться в будущем

    Они могут еще ухудшиться, — сказал он

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил ухудшение отношений с Россией в будущем.

    Как передает Report, об этом сoобщает РИА Новости.

    "Отношения с Россией, как вы знаете, достаточно напряженные... Они могут еще ухудшиться", — сказал он.

    Он также отметил, что во время недавнего визита в Москву он сказал, что отношения между двумя странами находятся «на историческом минимуме».

    Ранее сообщалось, что МИДу не понравились слова Тиллерсона об улучшающих отношения санкциях.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi