Тиллерсон: Санкции - важный инструмент внешней политики

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Санкции - важный инструмент внешней политики".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям.

"Наше руководство требует конкретных действий, направленных на улучшение жизни людей по всему миру, используя и помощь, и - когда это необходимо - экономические санкции как инструмент внешней политики", - сказал Тиллерсон.

Тиллерсон ранее возглавлял крупнейшую нефтяную компанию ExxonMobil.