 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тиллерсон: Санкции - важный инструмент внешней политики

    Наше руководство требует конкретных действий, направленных на улучшение жизни людей по всему миру

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Санкции - важный инструмент внешней политики".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете сената по международным отношениям.

    "Наше руководство требует конкретных действий, направленных на улучшение жизни людей по всему миру, используя и помощь, и - когда это необходимо - экономические санкции как инструмент внешней политики", - сказал Тиллерсон.

    Тиллерсон ранее возглавлял крупнейшую нефтяную компанию ExxonMobil.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi