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    Тиллерсон и Келли посетят Мексику для обсуждения границы

    Они проведут встречу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр внутренней безопасности США Джон Келли 22-23 февраля посетят с визитом Мексику, передает Report со ссылкой на Reuters.

    Уточняется, что они проведут встречу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето и обсудят вопросы охраны границ, правоохранительной деятельности и торговли.

    Также секретарь национальной безопасности США Джон Келли заявил, что строительство стены на границе с Мексикой будет завершено в течение ближайших двух лет.

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