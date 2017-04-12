Тиллерсон: Асад сам виноват, что его режим подходит к концу

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что действия президента Сирии Башара Асада приведут к скорому концу его правления.

Как передает Report, телеканал «Россия 24» ведет прямую трансляцию пресс-конференции дипломатов.

«Наша позиция в том, что режим Асада подходит к концу, и они сами в этом виноваты из-за своего поведения и войны, которая продолжается на протяжении нескольких лет», — сказал глава Госдепа.

При этом Тиллерсон призвал Россию помочь Асаду «понять эту реальность».