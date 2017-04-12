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    Тиллерсон: Асад сам виноват, что его режим подходит к концу

    Наша позиция в том, что режим Асада подходит к концу

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что действия президента Сирии Башара Асада приведут к скорому концу его правления.

    Как передает Report, телеканал «Россия 24» ведет прямую трансляцию пресс-конференции дипломатов.

    «Наша позиция в том, что режим Асада подходит к концу, и они сами в этом виноваты из-за своего поведения и войны, которая продолжается на протяжении нескольких лет», — сказал глава Госдепа.

    При этом Тиллерсон призвал Россию помочь Асаду «понять эту реальность».

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