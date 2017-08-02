Госсекретарь США встретится с главой МИД России

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон анонсировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Маниле 5-6 августа.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"В эти выходные я буду встречаться с министром иностранных дел Лавровом - на полях встреч в Маниле. Мы - он и я уже говорили. Я бы сказал, что наш разговор, следующий за действиями, был профессиональным. Нет, не было воинственности. Я думаю, что мы с министром иностранных дел Лавровым понимаем наши роли. Мы понимаем наши обязанности", - отметил он.

На сайте Госдепа сообщается, что в Маниле Тиллерсон примет участие в Региональном форуме АСЕАН, проведет встречи на высшем уровне с представителями стран Восточной Азии.