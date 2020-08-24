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TikTok подала в суд на администрацию Трампа

TikTok подала в суд на администрацию Трампа Китайская компания ByteDance, обладающий популярным приложением для обмена короткими видео TikTok, подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за указа о запрете соцсети в стране. Об этом сообщили на сайте компании
Другие страны
24 августа 2020 г. 21:54
TikTok подала в суд на администрацию Трампа

Китайская компания ByteDance, обладающий популярным приложением для обмена короткими видео TikTok, подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за указа о запрете соцсети в стране.

Как передает Report, об этом сообщили на сайте компании.

"У нас нет другого выбора, кроме как принять меры для защиты наших прав, прав наших пользователей и сотрудников", — отметили в заявлении.

Компания категорически не согласна с позицией администрации, что соцсеть является угрозой для национальной безопасности США. Там отмечают, что прилагали усилия, чтобы опровергнуть опасения относительно злоупотребления данными американских пользователей, но власть это проигнорировала.

Владельцы TikTok считают, что запрет на работу сервиса в США не связан с вопросами безопасности, так как данные американских пользователей хранятся за пределами Китая.

Ранее в компании отметили, что блокирование приложения в США оставит около полутора тысяч американцев без работы.

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