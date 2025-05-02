TikTok планирует построить дата-центр в Финляндии за €1 млрд

Социальная сеть TikTok рассматривает возможность строительства центра обработки данных (ЦОД) в Финляндии стоимостью €1 млрд евро.

Социальная сеть TikTok рассматривает возможность строительства центра обработки данных (ЦОД) в Финляндии стоимостью €1 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр по экономическим вопросам страны Вилле Рюдман.

"Они [TikTok] связались со мной только в понедельник, сообщив о таком намерении. Для меня это стало полной неожиданностью", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что в отношении TikTok высказываются "обоснованные опасения по поводу безопасности сервиса".

"Показательно, что это приложение запрещено устанавливать, например, на устройства парламента или правительства [Финляндии] по соображениям безопасности", - добавил он.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, рассматривает возможность строительства крупного ЦОД в Бразилии мощностью до 900 мегаватт.