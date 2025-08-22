О нас

TikTok может заменить сотни модераторов в Британии искусственным интеллектом

22 августа 2025 г. 19:57
Соцсеть TikTok, принадлежащая китайской ByteDance, может сократить сотни сотрудников подразделения в Великобритании, модерирующего контент и обеспечивающего безопасность платформы.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Financial Times.

Сотрудники этого подразделения получили письмо от руководства, в котором говорится, что компания более не будет осуществлять модерацию из Лондона. По оценкам британского профсоюза работников коммуникационной отрасли, в лондонском подразделении компании работает около 300 человек, и большинство из них может быть уволено.

Модерация частично будет перенесена в другие страны с более дешевой рабочей силой, включая подразделения в Дублине или Лиссабоне, а частично - осуществляться силами ИИ.

"Технологические новшества, включая развитие больших языковых моделей, меняют наш подход", - также говорится в письме.

В Великобритании недавно вступил в силу Закон об онлайн-безопасности (Online Safety Act), в том числе обязующий платформы проверять возраст пользователей и ограничивать потенциально опасный контент для лиц моложе 18 лет.

TikTok ввела такую функцию в прошлом месяце. При этом компания в дальнейшем планирует использовать для определения возраста ИИ-инструменты, которые могут анализировать поведение пользователей.

Версия на английском языке TikTok may replace hundreds of UK moderators with artificial intelligence

