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Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях

Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях Более 60 кораблей и судов Тихоокеанского флота (ТОФ), свыше 11 тыс. военнослужащих проведут с 5 по 20 июня в Японском и Охотском морях учения с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами.
Другие страны
5 июня 2023 г. 08:58
Тихоокеанский флот начал крупные учения в Японском и Охотском морях

Более 60 кораблей и судов Тихоокеанского флота (ТОФ), свыше 11 тыс. военнослужащих проведут с 5 по 20 июня в Японском и Охотском морях учения с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В учении группировки сил ТОФ задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих", - говорится в заявлении.

"В настоящее время силы флота развернуты в назначенных районах и приступили к практической отработке задач по планам учения", - отметили в пресс-службе флота.

По данным ТОФ, в ходе учений военные осуществят поиск и слежение за подводными лодками условного противника, выполнят учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами.

Также сообщается, что на учениях корабельные тактические группы совместно с морской авиацией "отработают организацию противовоздушной обороны отрядов кораблей, а также вопросы организации материально-технического обеспечения сил в море".

По данным пресс-службы, в соответствии с планом на 2023 год в период с 5 по 20 июня ТОФ начал крупные учения в Японском и Охотском морях под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины.

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