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The Washington Post: США могут оказать помощь Украине в размере 10 млрд долларов

The Washington Post: США могут оказать помощь Украине в размере 10 млрд долларов Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой одобрить выделение 10 млрд долларов США на поддержку Украины.
Другие страны
3 марта 2022 г. 15:27
The Washington Post: США могут оказать помощь Украине в размере 10 млрд долларов

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой одобрить выделение 10 млрд долларов США на поддержку Украины.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Post.

Согласно сведениям издания, власти США планируют направить запрашиваемые средства на разрешение гуманитарного кризиса на Украине, а также на укрепление украинского оборонного потенциала, защиту энергосетей страны от сбоев и дальнейшей помощи другим европейским союзникам.

В свою очередь для борьбы с пандемией администрация президента просит у Конгресса около 22,5 млрд долларов.

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Версия на английском языке The Washington Post: Biden asking Congress to allocate $10B for Ukraine

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