The Walt Disney Company пожертвует $5 млн на восстановление Норт-Дам-де-Пари

Американская кинокомпания The Walt Disney Company объявила, что выделит $5 млн на восстановление Собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), пострадавшего от сильного пожара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АИФ.

«Собор Парижской Богоматери - это маяк надежды и красоты, который на протяжении веков олицетворял сердце Парижа и душу Франции, вызывал благоговение и уважение к искусству и архитектуре и завоевал прочное место в истории человечества», - говорится в заявлении компании.

Напомним, что в 1996 году Disney выпустила мультфильм "Горбун из Нотр-Дама" по мотивам романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

Отметим, что пожар случился 15 апреля. На сегодняшний день сумма пожертвований, обещанных на восстановление собора достигла 1 млрд евро.