​The Wall Street Journal: тысячи наемников из Средней Азии отправляются воевать за ИГИЛ

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Тысячи мусульман из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана отправляются воевать в Сирии на стороне радикалов из ИГИЛ и Аль-Каиды. Все эти люди угрожают безопасности Средней Азии, которая страдает от проблем в экономике и растущего исламского радикализма.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Война в Сирии привлекла боевиков со всех среднеазиатских государств. Только граждан небольшого по населению Кыргызстана в конфликте участвует не менее 500.