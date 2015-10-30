 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​The Wall Street Journal: тысячи наемников из Средней Азии отправляются воевать за ИГИЛ

    Эти люди угрожают безопасности Средней Азии

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Тысячи мусульман из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана отправляются воевать в Сирии на стороне радикалов из ИГИЛ и Аль-Каиды. Все эти люди угрожают безопасности Средней Азии, которая страдает от проблем в экономике и растущего исламского радикализма.

    Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

    Война в Сирии привлекла боевиков со всех среднеазиатских государств. Только граждан небольшого по населению Кыргызстана в конфликте участвует не менее 500.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi