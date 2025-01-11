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The Times: В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания в больницах

The Times: В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания в больницах Около 50 пациентов британских медицинских учреждений погибают каждый день из-за ожидания помощи в больницах, которые не справляются с наплывом пациентов.
Другие страны
11 января 2025 г. 06:56
The Times: В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания в больницах

Около 50 пациентов британских медицинских учреждений погибают каждый день из-за ожидания помощи в больницах, которые не справляются с наплывом пациентов.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на анализ данных, проведенный ведущими врачами.

Согласно этим данным, наплыв пациентов связан с сезонной вспышкой гриппа. В то же время, по словам представителя Общества неотложной медицины Тима Куксли, "это было предсказуемо и неизбежно с учетом того, что больницы трещали по швам" еще до всплеска заболеваемости.

"Как общество мы не можем принять и нормализовать то, что происходит в нашей системе неотложной помощи", - прокомментировал ситуацию президент Королевского колледжа неотложной помощи Эдриан Бойл. Он призвал правительство решить эту проблему, которая "действительно является вопросом жизни и смерти".

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