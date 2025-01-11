The Times: В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания в больницах

The Times: В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания в больницах

Около 50 пациентов британских медицинских учреждений погибают каждый день из-за ожидания помощи в больницах, которые не справляются с наплывом пациентов.

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