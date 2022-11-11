The Times: Сунак введет строгую экономию для снижения британских госрасходов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен ввести режим строгой экономии, включая сокращение финансирования школ, полиции, муниципалитетов и транспортной сферы, ради значительного снижения госрасходов.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен ввести режим строгой экономии, включая сокращение финансирования школ, полиции, муниципалитетов и транспортной сферы, ради значительного снижения госрасходов.

Как передает Report, об этом пишет The Times.

По данным газеты, премьер и министр финансов Джереми Хант планируют замедлить рост госрасходов после 2025 года до одного процента с целью закрытия "черной дыры" в бюджете страны в размере 55 млрд фунтов (более 62 млрд долларов) к 2027-2028 годам и сохранять около 25 млрд фунтов (более 28 млрд долларов) в год.

"Сокращения больше всего коснутся незащищенных областей, таких как бюджет министерств внутренних дел, юстиции, а также транспортного сектора и муниципалитетов", - отмечает издание.

Сунак пересматривает вопрос о повышении налогов и значительном сокращении госрасходов в условиях улучшения состояния британских финансов.

Глава Минфина ранее в пятницу в эфире телеканала Sky News признался в наличии "очень значительного пробела" в госфинансах страны. Ранее Британское казначейство сообщало, что Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября.