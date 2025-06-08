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The Times: США обеспокоились открытием китайского посольства в Лондоне

The Times: США обеспокоились открытием китайского посольства в Лондоне США предостерегли Великобританию от открытия нового посольства Китая в Лондоне.
Другие страны
8 июня 2025 г. 03:38
The Times: США обеспокоились открытием китайского посольства в Лондоне

США предостерегли Великобританию от открытия нового посольства Китая в Лондоне.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к секретным коммуникациям одного из наших ближайших союзников", — сообщил изданию высокопоставленный американский чиновник.

Отмечается, что здание будущего посольства КНР расположено между крупными финансовыми центрами британской столицы. Рядом также находятся несколько американских дата-центров.

В Вашингтоне обеспокоены тем, что Пекин может получить доступ к секретным данным.

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