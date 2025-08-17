О нас

The Times сообщила о необходимости Европы изменить подход к самообороне

17 августа 2025 г. 16:18
Европейским странам придется полностью изменить свой подход к самообороне в ущерб социальной сфере из-за отхода США от приверженности безопасности континента.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

"Отход Америки от европейской безопасности продолжается, и становится всё более очевидным, что если Европа хочет быть хозяйкой своей судьбы, ей придется полностью изменить свой подход к самообороне", — говорится в материале.

Отмечается, что увеличение европейскими странами расходов на оборону «неизбежно ведет к сокращениям в других сферах».

"Мы застряли в споре о том, как увеличить расходы на оборону, не ущемляя при этом щедрое социальное обеспечение, которое мы предлагаем", — заявил британский генерал, бывший командующий Объединенными силами Ричард Барронс.

Автор статьи также задается вопросом, почему британские налогоплательщики должны субсидировать украинский конфликт, который разворачивается так далеко от королевства. Если США откажутся предоставлять Украине разведданные, лежащие в основе военных действий Киева, то их замена для Европы будет «дорогостоящей и сложной».

"Европейская "большая тройка" — премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц — твердо привержены Украине и противостоят России. Однако все трое также непопулярны внутри своих стран, требуют жертв в сфере обороны и мало что могут предложить в плане поддержки", — указывается в публикации.

Как предполагает газета, через несколько лет к власти в этих странах могут прийти Найджел Фарадж, Марин Ле Пен и партия «Альтернатива для Германии», которые менее жестко относятся к России.

"Настоящий вопрос — в долгосрочной перспективе. Предположим, что будет прекращение огня. Сможем ли мы, европейцы, выдержать все эти расходы на оборону?" — заявил источник в правительстве Великобритании.

