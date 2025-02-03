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The Times рассказала о взломе личной электронной почты Стармера в 2022 году

The Times рассказала о взломе личной электронной почты Стармера в 2022 году Личная электронная почта нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера была взломана в 2022 году, когда тот занимал пост лидера оппозиционной Лейбористской партии.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 04:17
The Times рассказала о взломе личной электронной почты Стармера в 2022 году

Личная электронная почта нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера была взломана в 2022 году, когда тот занимал пост лидера оппозиционной Лейбористской партии.

Как передает Report, об этом говорится в книге Get In ("Заходите") журналистов газет The Times и The Sunday Times Патрика Магуайра и Гэбриела Погранда.

По информации публицистов, британские спецслужбы полагали, что за взломом почты могут стоять связанные с Россией хакеры. В книге, выдержки из которой приводит The Times и которая рассказывает о современном устройстве Лейбористской партии, отмечается, что после инцидента Стармер был вынужден сменить свой личный электронный адрес.

Стармер стал премьер-министром Великобритании в июле 2024 года после того, как возглавляемая им Лейбористская партия победила на парламентских выборах. По итогам голосования лейбористам удалось завоевать 412 мест в 650-местной Палате общин (нижней палате парламента) и вернуться к власти спустя 14 лет в оппозиции.

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