The Times рассказала о взломе личной электронной почты Стармера в 2022 году

Личная электронная почта нынешнего премьер-министра Великобритании Кира Стармера была взломана в 2022 году, когда тот занимал пост лидера оппозиционной Лейбористской партии.

Как передает Report , об этом говорится в книге Get In ("Заходите") журналистов газет The Times и The Sunday Times Патрика Магуайра и Гэбриела Погранда.

По информации публицистов, британские спецслужбы полагали, что за взломом почты могут стоять связанные с Россией хакеры. В книге, выдержки из которой приводит The Times и которая рассказывает о современном устройстве Лейбористской партии, отмечается, что после инцидента Стармер был вынужден сменить свой личный электронный адрес.

Стармер стал премьер-министром Великобритании в июле 2024 года после того, как возглавляемая им Лейбористская партия победила на парламентских выборах. По итогам голосования лейбористам удалось завоевать 412 мест в 650-местной Палате общин (нижней палате парламента) и вернуться к власти спустя 14 лет в оппозиции.