The Times: Расходы Британии на оборону достигнут 3% к 2034 году

Оборонные расходы Великобритании достигнут 3% ВВП королевства к 2034 году.

Оборонные расходы Великобритании достигнут 3% ВВП королевства к 2034 году.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Times.

"При будущем парламенте (после 2029 года - ред.) эта страна будет тратить 3% нашего ВВП на оборону", - подчеркнул глава Минобороны Великобритании Джон Хили в интервью изданию. По заверению чиновника, "нет сомнений", что это будет сделано.

В феврале премьер-министр Кир Стармер заявил, что на оборонные нужды к 2027 году будет направляться 2,5% ВВП вместо нынешних 2,3%. Доля расходов в 3% называлась тогда лишь как цель.

Согласно последним заявлениям Хили, теперь это не просто амбиции, но определенность.

Источник газеты в оборонном ведомстве сообщил, что разработчики стратегического обзора вопросов обороны Великобритании, который должен быть представлен 2 июня, исходят из того, что расходы на уровне 3% будут достигнуты именно к 2034 году. Сам же документ должен занять 130 страниц.