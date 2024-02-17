The Times: Принц Гарри готов вернуться в королевскую семью ради отца

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри готов на время вернуться к исполнению королевских обязанностей в связи с тем, что его отец проходит курс лечения от рака.

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри готов на время вернуться к исполнению королевских обязанностей в связи с тем, что его отец проходит курс лечения от рака.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По их информации, с того момента, как 5 февраля было объявлено о болезни короля, принц Гарри имел с ним несколько дружественных бесед. Одна из них прошла в Лондоне спустя два дня после публикации заявления о диагнозе 75-летнего монарха.

Встреча, согласно британским СМИ, продлилась 30 минут, после чего принц Гарри вернулся в США, куда переехал вместе с супругой, американкой Меган Маркл в 2020 году.

Прежде чем принц Гарри и его супруга смогут вернуться к исполнению королевских обязанностей, должен быть подготовлен письменный план, одобренный королем и его ближайшими помощниками.

О том, какой именно вид рака выявлен у короля, не сообщается, однако, по данным британских СМИ, речь не идет о раке простаты, из-за увеличения которой король в январе был госпитализирован и перенес операцию. Указывалось, что при проведении процедуры был выявлен еще один повод для беспокойства, а анализы подтвердили, что монарх страдает онкологическим заболеванием.

Как ранее отметили в Букингемском дворце, хотя на время амбулаторного лечения врачи рекомендовали королю воздержаться от исполнения публичных обязанностей, он продолжает заниматься государственными делами и работает с бумагами.