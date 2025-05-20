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The Times: Отношения Трампа и Нетаньяху близки к переломному моменту

The Times: Отношения Трампа и Нетаньяху близки к переломному моменту Президент США Дональд Трамп начинает терять терпение в отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Другие страны
20 мая 2025 г. 22:34

Президент США Дональд Трамп начинает терять терпение в отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report, с таким утверждением выступает газета The Times со ссылкой на источники.

Собеседник издания отметил, что Трамп проявляет все больше нетерпения по отношению к Нетаньяху.

Израильские СМИ часто утверждают, что отношения Трампа и Нетаньяху близки к переломному моменту, указывая на такие недавние шаги Вашингтона, как начало переговоров с Ираном и перемирие с хуситами в Йемене.

Издание напомнило, что израильский премьер якобы сделал свою карьеру, налаживая личные отношения с президентами США, начиная с Билла Клинтона, и предупредило, что Трамп не похож на своих предшественников и способен стремительно изменить мнение о других лидерах.

Портал Axios 19 мая сообщил со ссылкой на американские источники, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил планировавшийся на этой неделе визит в Израиль после того, как вооруженные силы страны расширили масштаб военной операции в секторе Газа. По данным портала, Вэнс принял такое решение, сочтя, что его визит может выглядеть как поддержка действий Израиля в палестинском анклаве, в то время как США настаивают на прекращении огня. При этом официально израильской стороне было заявлено, что отмена визита связана с "логистическими" причинами. Переговоры о возможном визите велись 17-18 мая, но именно в воскресенье, 18 мая, израильская сторона объявила о расширении операции "Колесницы Гидеона" в секторе Газа.

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