The Times: Около трети британцев проголосовали бы за выход из ЕС

Лишь около трети британцев поддержали бы сейчас выход страны из Евросоюза в случае проведения референдума.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией More in Common, которые публикует газета The Sunday Times .

Согласно полученным данным, 29% опрошенных предпочли бы выйти из ЕС, а 52% проголосовали бы за дальнейшее пребывание в союзе. Уровень поддержки членства в ЕС вырос на четыре процентных пункта всего за год.

Как показало исследование, 49% респондентов выступили за то, чтобы в течение следующих пяти лет был проведен референдум о возвращении страны в Евросоюз, 37% респондентов не поддержали идею еще одного голосования.

Опрос проводился в период с 22 по 24 июля. В нем приняли участие 2 113 человек.