The Times of Israel: После обстрела на севере Израиля пострадали два человека

По меньшей мере двое жителей севера Израиля были ранены во время ракетного обстрела со стороны Ливана.
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По его данным, пострадавшие получили осколочные ранения в результате ракетного обстрела города Нагария на севере страны. 70-летняя женщина в тяжелом состоянии и 80-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. Еще несколько человек остаются под присмотром медиков.
По данным пресс-службы израильской армии, во время последнего обстрела со стороны Ливана в направлении северных районов Израиля было запущено около 10 ракет. Часть снарядов была перехвачена.