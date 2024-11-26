The Times of Israel: После обстрела на севере Израиля пострадали два человека

По меньшей мере двое жителей севера Израиля были ранены во время ракетного обстрела со стороны Ливана.

По меньшей мере двое жителей севера Израиля были ранены во время ракетного обстрела со стороны Ливана.

Как передает Report , об этом сообщает издание The Times of Israel .

По его данным, пострадавшие получили осколочные ранения в результате ракетного обстрела города Нагария на севере страны. 70-летняя женщина в тяжелом состоянии и 80-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. Еще несколько человек остаются под присмотром медиков.

По данным пресс-службы израильской армии, во время последнего обстрела со стороны Ливана в направлении северных районов Израиля было запущено около 10 ракет. Часть снарядов была перехвачена.