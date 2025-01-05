The Times: НАТО встревожена слабым уровнем противоракетной обороны Британии

Британские военные объекты и базы за рубежом уязвимы из-за многолетнего недостатка инвестиций в противоракетную оборону.

Британские военные объекты и базы за рубежом уязвимы из-за многолетнего недостатка инвестиций в противоракетную оборону.

Как передает Report , об этом сообщает местная газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Проверка НАТО выявила необходимость увеличения финансирования для защиты критической инфраструктуры и военных баз. Черновой доклад по итогам проверки Capability Target 2025 подчеркивает срочную потребность в улучшении систем ПВО.

По данным издания, Великобритания не имеет наземных средств ПВО для защиты от баллистических ракет. Источник газеты указал, что события в Украине и Израиле показывают возросшую актуальность таких систем, а в случае попадания баллистических ракет в руки вооруженных группировок, Лондон может оказаться под угрозой.

Особое беспокойство вызывает безопасность британских баз на Кипре — Акротири и Декелия, которые могут быть уязвимы для атак со стороны йеменских хуситов. Также существует риск, что вооруженные группы в Ливии получат ракеты, способные угрожать территории Великобритании.

В настоящее время страна полагается на шесть эсминцев типа 45 с системой Sea Viper, модернизация которой начнется только в 2030-х годах. Однако эксперты отмечают, что даже эти корабли не могут эффективно защитить от ракет большой дальности.

Наземные системы Sky Sabre и переносные комплексы Starstreak, доступные в королевстве, не предназначены для борьбы с баллистическими ракетами, что подчеркивает слабость существующей обороны.