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The Times: Индия приостановила торговые переговоры с Британией

The Times: Индия приостановила торговые переговоры с Британией Индия приостановила торговые переговоры с Великобританией. Причина - отказ Великобритании осудить сикхскую экстремистскую группировку, которая напала на здание индийского Верховного комиссариата в Лондоне в прошлом месяце.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 12:18
The Times: Индия приостановила торговые переговоры с Британией

Индия приостановила торговые переговоры с Великобританией. Причина - отказ Великобритании осудить сикхскую экстремистскую группировку, которая напала на здание индийского Верховного комиссариата в Лондоне в прошлом месяце.

Как передает Report, об этом пишет газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

"Индийцы не хотят говорить о торговле до тех пор, пока они не проведут публичную демонстрацию осуждения халистанского экстремизма в Великобритании", - говорится в публикации.

19 марта протестующие с плакатами движения "Халистан" устроили демонстрацию у здания Верховного комиссариата и сняли индийский флаг с балкона первого этажа здания, чтобы осудить действия полиции в Пенджабе.

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Версия на английском языке The Times: India halts trade talks with UK

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