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    The Times: Британский военный моряк арестован за шпионаж

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 20:10
    The Times: Британский военный моряк арестован за шпионаж

    В Британии арестован 24-летний военный моряк, работавший в одном из разведывательных подразделений королевских ВМС.

    Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на издание The Times.

    В управлении по борьбе с терроризмом лондонской полиции сообщили, что матрос 1-го класса Тедди Янг начал работу в разведке ВМС в апреле 2024 года, получив при этом высокий уровень допуска.

    По утверждению полиции, с ноября 2024 года по май 2025 года он "получал доступ к защищенной информации, копировал ее и сохранял" с целью передачи ее иностранной державе.

    В заявлении полиции не указывается, однако, передавал матрос эту секретную информацию или только собирался это делать. После ареста Янг предстал перед магистратским судьей в Лондоне, которая постановила содержать его под стражей до следующего судебного заседания, которое назначено на 16 октября. Представитель британских ВМС отказался комментировать ситуацию, заявив, что это было бы "неуместно" на данной стадии расследования.

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