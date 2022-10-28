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The Times: Британия могла передать Украине половину имеющихся у нее ракет NLAW

The Times: Британия могла передать Украине половину имеющихся у нее ракет NLAW Великобритания могла передать Украине до половины имеющихся у нее в распоряжении противотанковых ракетных комплексов NLAW.
Другие страны
28 октября 2022 г. 16:01
The Times: Британия могла передать Украине половину имеющихся у нее ракет NLAW

Великобритания могла передать Украине до половины имеющихся у нее в распоряжении противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Как передает Report, об этом пишет газета The Times.

Согласно данным издания, британское Минобороны не раскрывает количество оружия, переданного Украине. Но в ведомстве говорили о примерно 10 тыс. противотанковых ракет, включая NLAW, Javelin и Brimstone.

Украина могла получить до 7 тыс. комплексов противотанковых ракет NLAW, что составляет "почти половину британских запасов".

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