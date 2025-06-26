О нас

The Telegraph: Саммит НАТО не смог изменить тяжелого положения Украины

The Telegraph: Саммит НАТО не смог изменить тяжелого положения Украины Полученные на саммите НАТО в Нидерландах заявления о поддержке Киева не смогут улучшить сложное положение Украины и ее президента Владимира Зеленского.
Другие страны
26 июня 2025 г. 08:04
The Telegraph: Саммит НАТО не смог изменить тяжелого положения Украины

Полученные на саммите НАТО в Нидерландах заявления о поддержке Киева не смогут улучшить сложное положение Украины и ее президента Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом пишет британская газета Telegraph.

В статье говорится, что несмотря на обычные заявления о поддержке, облегчения для находящихся в тяжелой ситуации Зеленского и Украины не предвидится.

Газета отмечает, что в итоговом коммюнике отсутствует осуждение украинского конфликта, что свидетельствует об изменении позиции стран Североатлантического альянса. В такой ситуации Киеву не стоит ждать вступления в ряды НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: NATO sammiti Ukrayna və Zelenskinin vəziyyətini yaxşılaşdırmayacaq

Другие новости из категории

В Бразилии футбольного арбитра арестовали прямо во время матча
В Бразилии футбольного арбитра арестовали прямо во время матча
26 июня 2025 г. 06:41
Австралия ввела санкции против российских журналистов
Австралия ввела санкции против российских журналистов
26 июня 2025 г. 06:06
Лула да Силва посоветовал Трампу меньше сидеть в Интернете
Лула да Силва посоветовал Трампу меньше сидеть в Интернете
26 июня 2025 г. 05:37
В ЦРУ прокомментировали состояние ядерной программы Ирана
В ЦРУ прокомментировали состояние ядерной программы Ирана
26 июня 2025 г. 04:50
Сирия через посредников добивается прекращения израильских атак
Сирия через посредников добивается прекращения израильских атак
26 июня 2025 г. 04:12
США надеются, что ситуация в Иране способствует разрешению конфликта в Украине
США надеются, что ситуация в Иране способствует разрешению конфликта в Украине
26 июня 2025 г. 03:46
Сейм Польши проголосовал за выход из конвенции о запрете противопехотных мин
Сейм Польши проголосовал за выход из конвенции о запрете противопехотных мин
26 июня 2025 г. 02:23
Вашингтон категорически против обогащения урана Тегераном
Вашингтон категорически против обогащения урана Тегераном
26 июня 2025 г. 01:56
В Париже после ливня затопило несколько станций метро
В Париже после ливня затопило несколько станций метро
26 июня 2025 г. 01:44
США ввели санкции против трех мексиканских банков за предполагаемую связь с наркокартелями
США ввели санкции против трех мексиканских банков за предполагаемую связь с наркокартелями
26 июня 2025 г. 01:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi