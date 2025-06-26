The Telegraph: Саммит НАТО не смог изменить тяжелого положения Украины

Полученные на саммите НАТО в Нидерландах заявления о поддержке Киева не смогут улучшить сложное положение Украины и ее президента Владимира Зеленского.

Полученные на саммите НАТО в Нидерландах заявления о поддержке Киева не смогут улучшить сложное положение Украины и ее президента Владимира Зеленского.

Как передает Report , об этом пишет британская газета Telegraph.

В статье говорится, что несмотря на обычные заявления о поддержке, облегчения для находящихся в тяжелой ситуации Зеленского и Украины не предвидится.

Газета отмечает, что в итоговом коммюнике отсутствует осуждение украинского конфликта, что свидетельствует об изменении позиции стран Североатлантического альянса. В такой ситуации Киеву не стоит ждать вступления в ряды НАТО.