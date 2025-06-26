The Telegraph: Саммит НАТО не смог изменить тяжелого положения Украины

Полученные на саммите НАТО в Нидерландах заявления о поддержке Киева не смогут улучшить сложное положение Украины и ее президента Владимира Зеленского.
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В статье говорится, что несмотря на обычные заявления о поддержке, облегчения для находящихся в тяжелой ситуации Зеленского и Украины не предвидится.
Газета отмечает, что в итоговом коммюнике отсутствует осуждение украинского конфликта, что свидетельствует об изменении позиции стран Североатлантического альянса. В такой ситуации Киеву не стоит ждать вступления в ряды НАТО.