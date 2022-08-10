The Telegraph: конфликт США и КНР из-за Тайваня cтанет мировым экономическим кошмаром

Военный конфликт между США и Китаем за контроль над Тайванем обернется "экономическим и военным кошмаром" для всего мира.
Как передает Report со ссылкой на
Издание отмечает, что ситуация вокруг острова будет иметь ужасные последствия, которые рискуют выйти далеко за рамки экономики.
"Если она перерастет в войну с участием США, результаты будут разрушительными", - пишет The Telegraph.
Подчеркивается, что Тайвань хоть и является небольшим регионом, но он играет значительную роль в мировой экономике, так как производит значительную часть микрочипов, которые необходимы для функционирования современного наукоемкого хозяйства. Напоминается, что на долю Китая приходится 15% мирового экспорта товаров.
Такт, что на фоне уже существующих проблем, которые накопились из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта, тайваньский кризис оборвет глобальные цепочки поставок.