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The Telegraph: конфликт США и КНР из-за Тайваня cтанет мировым экономическим кошмаром

The Telegraph: конфликт США и КНР из-за Тайваня cтанет мировым экономическим кошмаром Военный конфликт между США и Китаем за контроль над Тайванем обернется «экономическим и военным кошмаром» для всего мира.
Другие страны
10 августа 2022 г. 23:34
The Telegraph: конфликт США и КНР из-за Тайваня cтанет мировым экономическим кошмаром

Военный конфликт между США и Китаем за контроль над Тайванем обернется "экономическим и военным кошмаром" для всего мира.

Как передает Report со ссылкой на The Telegraph, кризис на Тайване, который обострился из-за визита в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, не утихнет после ее возвращения в Соединенные Штаты.

Издание отмечает, что ситуация вокруг острова будет иметь ужасные последствия, которые рискуют выйти далеко за рамки экономики.

"Если она перерастет в войну с участием США, результаты будут разрушительными", - пишет The Telegraph.

Подчеркивается, что Тайвань хоть и является небольшим регионом, но он играет значительную роль в мировой экономике, так как производит значительную часть микрочипов, которые необходимы для функционирования современного наукоемкого хозяйства. Напоминается, что на долю Китая приходится 15% мирового экспорта товаров.

Такт, что на фоне уже существующих проблем, которые накопились из-за пандемии коронавируса и украинского конфликта, тайваньский кризис оборвет глобальные цепочки поставок.

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