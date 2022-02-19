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The Telegraph: Европу ждет тяжелый удар в случае отказа от газа из России

The Telegraph: Европу ждет тяжелый удар в случае отказа от газа из России У стран Европы остались запасы газа на полтора месяца, в случае жестких санкций и отказа от поставок из России континент столкнется с серьезным кризисом.
Другие страны
19 февраля 2022 г. 08:04
The Telegraph: Европу ждет тяжелый удар в случае отказа от газа из России

У стран Европы остались запасы газа на полтора месяца, в случае жестких санкций и отказа от поставок из России континент столкнется с серьезным кризисом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет обозреватель британского издания The Telegraph Том Рис.

"По экономике Германии будет нанесен самый тяжелый удар, если импорт энергоносителя из России прекратится", - говорится в статье.

Как уточнил автор, хранилища на континенте в настоящее время заполнены на 33%. В них находится 33 млрд кубометров газа, которых хватит до апреля. За прошлый год цена этого ресурса утроилась. По прогнозу экспертов, в случае негативных геополитических сценариев российское топливо перестанет поступать в Евросоюз и тогда стоимость сырья взлетит еще сильнее.

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Версия на английском языке The Telegraph: Europe would be hardest hit in Russian energy supply freeze
Версия на азербайджанском языке The Telegraph: “Avropa Rusiya qazından imtina edəcəyi təqdirdə ağır zərbə ilə üzləşəcək”

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