The Telegraph: Европу ждет тяжелый удар в случае отказа от газа из России

У стран Европы остались запасы газа на полтора месяца, в случае жестких санкций и отказа от поставок из России континент столкнется с серьезным кризисом.

У стран Европы остались запасы газа на полтора месяца, в случае жестких санкций и отказа от поставок из России континент столкнется с серьезным кризисом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом пишет обозреватель британского издания The Telegraph Том Рис.

"По экономике Германии будет нанесен самый тяжелый удар, если импорт энергоносителя из России прекратится", - говорится в статье.

Как уточнил автор, хранилища на континенте в настоящее время заполнены на 33%. В них находится 33 млрд кубометров газа, которых хватит до апреля. За прошлый год цена этого ресурса утроилась. По прогнозу экспертов, в случае негативных геополитических сценариев российское топливо перестанет поступать в Евросоюз и тогда стоимость сырья взлетит еще сильнее.