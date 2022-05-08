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The Telegraph: европейские курорты разоряются без отдыхающих из России

The Telegraph: европейские курорты разоряются без отдыхающих из России Европейские базы отдыха переживают тяжелые времена из-за отсутствия россиян.
Другие страны
8 мая 2022 г. 07:42
The Telegraph: европейские курорты разоряются без отдыхающих из России

Европейские базы отдыха переживают тяжелые времена из-за отсутствия россиян.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет обозреватель британской The Telegraph Ник Сквайрс.

"Направления, которые зависят от российских туристов, сталкиваются с огромными финансовыми потерями", - отмечается в публикации.

Как уточнил журналист, выходцы из этой страны обычно тратили большие деньги на европейских курортах. По словам Сквайрса, Кипр пострадает больше всех, поскольку туристическая индустрия составляет четверть его экономики. Ассоциация отелей республики сейчас принимает меры для привлечения отдыхающих из Великобритании, Скандинавии, Германии и Израиля, чтобы компенсировать отсутствие россиян.

Похожая ситуация сложилась также в Италии, Чехии и Франции. Под удар попала и Черногория, которая годами привлекала русских туристов, владельцев яхт и покупателей недвижимости. Теперь будущее страны остается неопределенным, заключил колумнист.

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Версия на азербайджанском языке “The Telegraph”: "Avropa kurortları müflis olur"

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