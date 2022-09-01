The Telegraph: Британия рискует столкнуться с тяжелым экономическим кризисом

Британия из-за недальновидной политики в сфере энергетики рискует оказаться в тяжелой экономической ситуации.

Британия из-за недальновидной политики в сфере энергетики рискует оказаться в тяжелой экономической ситуации.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Telegraph .

"Мы рискуем столкнуться с катастрофической бедностью, гражданским неповиновением, новым социалистическим правительством к следующему году, распадом Великобритании", - отметило издание.

Подчеркивается, что ошибки властей могут обернуться национализацией, карательными налогами и в конечном счете - финансовым крахом. После этого, Лондону придется обращаться за помощью в Международный валютный фонд.

Текущее положение Британии газета сравнила с периодом Великой депрессии 30-ых годов прошлого века.