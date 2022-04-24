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The Telegraph: 10 стран ЕС продали России оружие на €350 млн в обход эмбарго

The Telegraph: 10 стран ЕС продали России оружие на €350 млн в обход эмбарго Германия и Франция на 273 млн евро обошли оружейное эмбарго на поставки России.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 03:48
The Telegraph: 10 стран ЕС продали России оружие на €350 млн в обход эмбарго

Германия и Франция на 273 млн евро обошли оружейное эмбарго на поставки России.

Как передает Report со ссылкой на британскую газета The Telegraph, несмотря на введение против России военного эмбарго в 2014 году, Германия и Франция поставили в Россию авиационные бомбы и реактивные снаряды.

"Франция и Германия снабдили Россию военной техникой на сумму 273 миллиона евро, которая сейчас, вероятно, используется в Украине. Они отправили оборудование, в том числе бомбы, реактивные снаряды, ракеты и пушки, в Москву, несмотря на эмбарго ЕС на поставки оружия в Россию, введенное после Крыма в 2014 году", - сообщает газета.

В материале отмечают, что не менее 10 стран-членов Европейского союза занимались экспортом вооружений в Россию с 2014 года. Сумма поставок составила около 350 млн евро.

"Около 78% от этого общего количества было поставлено немецкими и французскими фирмами. И Париж, и Берлин сопротивлялись запрету ЕС на покупку газа у России, и в настоящее время блок платит Москве 1 миллиард евро в день за поставки энергоресурсов", - напомнили в The Telegraph.

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