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The New York Times подал иск против OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав

The New York Times подал иск против OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав Газета The New York Times подала иск против технологических компаний OpenAI и Microsoft за нарушение с использованием искусственного интеллекта (ИИ) авторских прав в отношении ее новостных материалов.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 19:55
The New York Times подал иск против OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав

Газета The New York Times подала иск против технологических компаний OpenAI и Microsoft за нарушение с использованием искусственного интеллекта (ИИ) авторских прав в отношении ее новостных материалов.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Суть судебной претензии заключается в том, что эти технологические компании безвозмездно используют "миллионы" созданных NYT информационных продуктов для обучения своих чат-ботов, что приводит к появлению материалов, конкурирующих с газетой в качестве источника информации и отнимающих у нее аудиторию.

Газета требует от OpenAI и Microsoft уничтожить все модели чат-ботов и обучающие данные, в которых используются материалы NYT, защищенные авторским правом. Также она настаивает на компенсации, точный размер которой не оглашается, но речь идет о "миллиардах долларов".

Иск стал результатом тупика в переговорах, которые NYT и ответчики вели с апреля, отмечает издание. Предполагалось заключить коммерческое соглашение и договориться о технологических ограничениях, касающихся ИИ-продуктов.

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