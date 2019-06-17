The New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене

Редакция издания The New York Times отвергла обвинения президента США Дональда Трампа в госизмене из-за публикации о якобы участившихся кибератаках Вашингтона в отношение энергетической системы РФ. Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в твиттере NYT.

В редакционном сообщении подчеркивается, что обвинять прессу в государственной измене опасно, особенно если учесть, что редакция проинформировала представителей правительства о своих намерениях еще до публикации материала.

"Как говорится в нашей статье, сами подчиненные Трампа, занимающиеся вопросами национальной безопасности, сказали, что не испытывают какой-либо обеспокоенности", - отмечается в сообщении.

Резонансный материал был опубликован в NYT в субботу. Авторы текста, ссылаясь на источник, сообщают, что Штаты за последний год увеличили попытки внедрения в энергосистему РФ вредоносного программного обеспечения, с помощью которого Штаты в состоянии нанести вред росэнергетике. а также, не исключено, отключить ряд ее элементов.

Дональд Трамп в своем твиттере опроверг данную информацию и обвинил издания в "фактической госизмене" и причинении вреда интересам США.