The New York Post представила детали подозрительных финопераций жены-армянки сенатора Менендеса

Жена-армянка сенатора США Боба Менендеса, который отличается ярой проармянской позицией, обналичила золотые слитки на сумму до 400 000 долларов.

Жена-армянка сенатора США Боба Менендеса, который отличается ярой проармянской позицией, обналичила золотые слитки на сумму до 400 000 долларов.

Как передает Report , подробности подозрительной финансовой операции представила газета The New York Post.

Издание подчеркивает, что это произошло на фоне публичного заявления офиса Менендеса о предстоящем федеральном расследовании в отношении демократа от штата Нью-Джерси.

Согласно информации, 56-летняя Надин Арсланян продала золото в период с 7 апреля по 16 июня 2022 года. Она до этого сталкивалась с угрозой потери права выкупа своего дома до того, как вышла замуж за Менендеса в 2020 году.

Федеральные прокуроры Манхэттена намерены установить, получали ли сенатор или его жена "роскошные подарки", в том числе автомобиль и квартиру в Вашингтоне, в обмен на политическую лояльность. Это расследование является вторым в отношении сенатора. До этого велись проверки по подозрению в причастности сенатора к фактам коррупции. Правда тогда законодателю удалось "выйти сухим из воды" и длительное расследование завершилось без предъявления обвинений.

Будучи сенатором, Менендес обязан декларировать принадлежащие ему или его жене активы стоимостью более 1 000 долларов.