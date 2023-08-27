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The New York Post представила детали подозрительных финопераций жены-армянки сенатора Менендеса

The New York Post представила детали подозрительных финопераций жены-армянки сенатора Менендеса Жена-армянка сенатора США Боба Менендеса, который отличается ярой проармянской позицией, обналичила золотые слитки на сумму до 400 000 долларов.
Другие страны
27 августа 2023 г. 11:42
The New York Post представила детали подозрительных финопераций жены-армянки сенатора Менендеса

Жена-армянка сенатора США Боба Менендеса, который отличается ярой проармянской позицией, обналичила золотые слитки на сумму до 400 000 долларов.

Как передает Report, подробности подозрительной финансовой операции представила газета The New York Post.

Издание подчеркивает, что это произошло на фоне публичного заявления офиса Менендеса о предстоящем федеральном расследовании в отношении демократа от штата Нью-Джерси.

Согласно информации, 56-летняя Надин Арсланян продала золото в период с 7 апреля по 16 июня 2022 года. Она до этого сталкивалась с угрозой потери права выкупа своего дома до того, как вышла замуж за Менендеса в 2020 году.

Федеральные прокуроры Манхэттена намерены установить, получали ли сенатор или его жена "роскошные подарки", в том числе автомобиль и квартиру в Вашингтоне, в обмен на политическую лояльность. Это расследование является вторым в отношении сенатора. До этого велись проверки по подозрению в причастности сенатора к фактам коррупции. Правда тогда законодателю удалось "выйти сухим из воды" и длительное расследование завершилось без предъявления обвинений.

Будучи сенатором, Менендес обязан декларировать принадлежащие ему или его жене активы стоимостью более 1 000 долларов.

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