О нас

The National: Трамп 7 июля может объявить о прекращении огня в секторе Газа

The National: Трамп 7 июля может объявить о прекращении огня в секторе Газа Президент США Дональд Трамп может в понедельник объявить о прекращении огня в секторе Газа, если переговоры в Дохе с участием представителей Израиля и движения ХАМАС пройдут успешно.
Другие страны
7 июля 2025 г. 00:43
The National: Трамп 7 июля может объявить о прекращении огня в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп может в понедельник объявить о прекращении огня в секторе Газа, если переговоры в Дохе с участием представителей Израиля и движения ХАМАС пройдут успешно.

Как передает Report, об этом сообщило издание The National со ссылкой на источники.

Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников возобновились в столице Катара 6 июля - спустя два дня после того, как палестинское движение дало положительный ответ на предложенный план, предусматривающий 60-дневное перемирие, освобождение 10 заложников и передачу останков 18 погибших. Консультации проходят на фоне готовящегося визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, который запланирован на понедельник.

Как отмечает издание, решение о перемирии будет зависеть от того, смогут ли Израиль и ХАМАС достичь соглашения по итогам непрямых переговоров в Дохе. Если стороны конфликта урегулируют разногласия, касающиеся отдельных параметров соглашения, то Трамп объявит о временном прекращении огня, призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, заявил один из источников The National.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp Qəzzada atəşkəs elan edəcək

Другие новости из категории

Исраэль Кац: ВВС Израиля атаковали порты в Йемене и захваченное хуситами судно
Исраэль Кац: ВВС Израиля атаковали порты в Йемене и захваченное хуситами судно
7 июля 2025 г. 01:51
Число жертв наводнений в Техасе возросло до 80 человек
Число жертв наводнений в Техасе возросло до 80 человек
7 июля 2025 г. 01:30
СМИ: В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС
СМИ: В Катаре начались непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС
7 июля 2025 г. 00:55
В Литве назвали погранконтроль капитуляцией перед нелегальной миграцией
В Литве назвали погранконтроль капитуляцией перед нелегальной миграцией
6 июля 2025 г. 22:11
Арагчи: БРИКС призван сыграть ключевую роль в защите мирового порядка
Арагчи: БРИКС призван сыграть ключевую роль в защите мирового порядка
6 июля 2025 г. 21:53
В Грузии задержан Георгий Рамишвили, председатель наблюдательного совета Silknet
В Грузии задержан Георгий Рамишвили, председатель наблюдательного совета Silknet
6 июля 2025 г. 21:36
Bloomberg: Таиланд предложит США обновленное торговое соглашение
Bloomberg: Таиланд предложит США обновленное торговое соглашение
6 июля 2025 г. 21:23
В США допустили продолжение торговых переговоров после крайнего срока
В США допустили продолжение торговых переговоров после крайнего срока
6 июля 2025 г. 21:09
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением ДНЯО
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением ДНЯО
6 июля 2025 г. 20:06
Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе
Президент Израиля не исключил принятия сложных решений для освобождения заложников в Газе
6 июля 2025 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi