The National: Трамп 7 июля может объявить о прекращении огня в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп может в понедельник объявить о прекращении огня в секторе Газа, если переговоры в Дохе с участием представителей Израиля и движения ХАМАС пройдут успешно.

Президент США Дональд Трамп может в понедельник объявить о прекращении огня в секторе Газа, если переговоры в Дохе с участием представителей Израиля и движения ХАМАС пройдут успешно.

Как передает Report , об этом сообщило издание The National со ссылкой на источники.

Непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников возобновились в столице Катара 6 июля - спустя два дня после того, как палестинское движение дало положительный ответ на предложенный план, предусматривающий 60-дневное перемирие, освобождение 10 заложников и передачу останков 18 погибших. Консультации проходят на фоне готовящегося визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, который запланирован на понедельник.

Как отмечает издание, решение о перемирии будет зависеть от того, смогут ли Израиль и ХАМАС достичь соглашения по итогам непрямых переговоров в Дохе. Если стороны конфликта урегулируют разногласия, касающиеся отдельных параметров соглашения, то Трамп объявит о временном прекращении огня, призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, заявил один из источников The National.