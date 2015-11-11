​"The Independent" опубликовал карту стран опасных для посещения

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Британское издание "The Independent" опубликовало карту стран опасных для посещения. Как сообщает Report, cогласно изданию внешнеполитическое ведомство Великобритании не рекомендует своим гражданам посещать порядка 18 стран, а также ряд областей стран, где существуют неурегулированные конфликты.

Так, МИД Великобритании считает опасными для посещения страны Ближнего Востока и ряд стран Африки: Ирак, Ливию, Палестину, Сомали, Сирию, Тунис, Йемен.

В том числе МИД Великобритании не рекомендует своим гражданам посещать ряд областей таких стран, как Азербайджан, Грузия, Египет, Россия, Украина, Тайланд и др.