О нас

The Hill: В Белом доме пройдут учения со стрельбой, пока Трамп будет на Аляске

The Hill: В Белом доме пройдут учения со стрельбой, пока Трамп будет на Аляске Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, во время проходящей на Аляске встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа проведет в Белом доме учения с имитацией стрельбы.
Другие страны
16 августа 2025 г. 01:16
The Hill: В Белом доме пройдут учения со стрельбой, пока Трамп будет на Аляске

Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, во время проходящей на Аляске встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа проведет в Белом доме учения с имитацией стрельбы.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Hill.

По ее данным, учения будут проходить с 20:00 пятницы до 01:00 субботы (с 04:00 до 09:00 по бакинскому времени). Секретная служба предупредила, что местные жители могут услышать имитацию выстрелов в Белом доме, и призвала не беспокоиться.

Дороги возле резиденции американского лидера перекрывать не будут, однако отдельные проходы на ее территории могут быть закрыты.

Напомним, что Трамп пережил в прошлом году два покушения. Первое было совершено на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания) в июле 2024 года - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Во второй раз радикал и сторонник оказания помощи Украине устроил стрельбу недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида). В декабре 2024 года целевая группа Палаты представителей Конгресса в своем отчете возложила основную ответственность на сотрудников и руководство Секретной службы США за то, что они не сумели предотвратить первое покушение.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Белый дом опубликовал фотографию с закрытой встречи Трампа и Путина
ФотоБелый дом опубликовал фотографию с закрытой встречи Трампа и Путина
16 августа 2025 г. 00:38
Reuters: США обсуждали использование атомных ледоколов РФ в проектах на Аляске
Reuters: США обсуждали использование атомных ледоколов РФ в проектах на Аляске
15 августа 2025 г. 23:47
Начались переговоры Путина и Трампа
ВидеоНачались переговоры Путина и Трампа
15 августа 2025 г. 23:30
В Швеции на парковке у мечети в Эребру застрелен один мужчина, второй тяжело ранен
В Швеции на парковке у мечети в Эребру застрелен один мужчина, второй тяжело ранен
15 августа 2025 г. 23:00
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в формате три на три
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в формате "три на три"
15 августа 2025 г. 22:28
Трамп прилетел в Анкоридж на встречу с Путиным
ВидеоТрамп прилетел в Анкоридж на встречу с Путиным
15 августа 2025 г. 22:24
Лозунг Стремление к миру станет символом саммита Путина и Трампа
Лозунг "Стремление к миру" станет символом саммита Путина и Трампа
15 августа 2025 г. 22:11
Спецборт с Путиным приземлился в Анкоридже
ВидеоСпецборт с Путиным приземлился в Анкоридже
15 августа 2025 г. 21:59
В Индии при обрушении крыши здания погибли шесть человек
В Индии при обрушении крыши здания погибли шесть человек
15 августа 2025 г. 21:50
В Пакистане почти 200 человек погибли из-за проливных дождей и схода лавин
ФотоВ Пакистане почти 200 человек погибли из-за проливных дождей и схода лавин
15 августа 2025 г. 21:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi