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The Guardian: В Украине погибли до 20 000 российских военных

The Guardian: В Украине погибли до 20 000 российских военных Согласно западным оценкам, Россия в ходе войны против Украины потеряла от 15 000 до 20 000 военнослужащих погибшими.
Другие страны
10 июня 2022 г. 05:42
The Guardian: В Украине погибли до 20 000 российских военных

Согласно западным оценкам, Россия в ходе войны против Украины потеряла от 15 000 до 20 000 военнослужащих погибшими.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

"Что касается российских погибших, то наша цифра составляет от 15 000 до 20 000 погибших. Это изменение по сравнению с нашей предыдущей цифрой, о которой мы говорили ранее, превышающей 15 000 человек", - цитирует издание одного из западных чиновников на условиях анонимности.

По его словам, на сегодня трудно назвать более точную цифру, однако обе стороны сталкиваются со значительными жертвами.

"Но украинцы воюют за свою родину, и в основном занимают хорошо укрепленные оборонительные позиции, поэтому в этом отношении у них есть преимущество перед россиянами", - добавил он.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, безвозвратные российские потери составляют около 31 700 человек.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ukraynada Rusiyanın 20 minə yaxın hərbçisi ölüb

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