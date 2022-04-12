The Guardian: Россия получает контрабандное оружие из Ирака для войны в Украине

Россия использует в Украине боеприпасы и военную технику, доставленные из Ирака с помощью иранских сетей по контрабанде оружия.

Россия использует в Украине боеприпасы и военную технику, доставленные из Ирака с помощью иранских сетей по контрабанде оружия.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на информацию членов иракских бойцов, поддерживаемых Ираном, и региональных разведывательных служб сообщает Report.

РПГ и противотанковые ракеты, а также системы залпового огня бразильского производства были отправлены в Россию из Ирака. По словам источника, который помогал организовать транспортировку, Иран также подарил Москве ракетную систему "Бавар 373" иранского производства, похожую на российскую С-300.

РПГ и противотанковые ракеты, которые находятся во владении шиитской группировки "Хашд аш-Шааб", были доставлены в Иран через пограничный переход Саламджа 26 марта, где они были получены иранскими военными и доставлены в Россию морем, сказал командир группы, которая контролирует переправу.

По словам источника, 1 апреля "Хашд аль-Шаабі" также разобрала и отправила частями Ирана две самоходные реактивные системы залпового огня Astros II бразильской разработки, известные в Ираке как лицензионная версия Sajil-60.

Три грузовых судна, способные перевозить такие грузы - два под российским флагом и одно под флагом Ирана, пересекли Каспийское море из иранского порта Бандар-Анзали в Астрахань.