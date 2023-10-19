The Guardian об атаке на больницу Аль-Ахли в Газе: Улики не в пользу боевиков, а число погибших завышено

Хотя стороны конфликта обвинили друг друга в обстреле больницы Аль-Ахли в секторе Газа вечером 17 октября, подавляющее большинство доказательств говорит против палестинских боевиков, а число жертв преувеличено.

Хотя стороны конфликта обвинили друг друга в обстреле больницы Аль-Ахли в секторе Газа вечером 17 октября, подавляющее большинство доказательств говорит против палестинских боевиков, а число жертв преувеличено.

Как передает Report , к такому выводу в своей статье пришли аналитики британского издания The Guardian.

В материале отмечается, что палестинские официальные лица связали взрыв, в результате которого погиб 471 человек и 314 получили ранения, с авиаударом Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛ же заявили, что причиной взрыва стал неудачный ракетный обстрел, совершенный радикальной группировкой "Палестинский исламский джихад". Криминалистическая экспертиза, основанная на видео и новостных репортажах из открытых источников, позволяет составить представление о том, при каких обстоятельствах произошел инцидент. На кадрах видно, что больница была поражена в 18:59 по местному времени, а также отчетливо виден огромный оранжевый шлейф, охватывающий здание.

Из кадров, представленных телеканалом "Аль-Джазира" видно, что ракета, запущенная над Газой, загорелась в воздухе, а через некоторое время в больнице произошел взрыв.

Первые сообщения о нем начали поступать в интервале 19:00 - 19:20. За это время в телеграмм-каналах ХАМАС появились сообщения о нанесении ударов по территории Израиля. Так, в 19:00 сообщалось о "ракетном ударе" по израильскому городу Ашдоду, а в другом описывалась атака на Тель-Авив.

В 20:14 в ХАМАС заявили, что обстреляли Хайфу с применением ракеты R160. После этого официальные лица в Газе выступили с заявлением для прессы, в котором обвинили Израиль во взрыве в больнице и назвали инцидент "ужасной резней".

Точное место взрыва можно определить по воронке на территории больницы. По мнению экспертов, рассматриваемая воронка "недостаточно глубокая".

Бывший советник Пентагона Марк Гарласко сказал The Guardian, что число жертв преувеличено.

"Воронка не соответствует той, которая должны была остаться после воздушной атаки. Более вероятно, что причиной взрыва стало оружие, которое вышло из строя и выпустило свою полезную нагрузку на большую территорию. Воронка и окружающие повреждения также не похожи на те, которые должна была оставить авиабомба JDAM. Воронка образовалась в результате воздействия кинетической энергии", - подчеркнул он.

Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне, сказал, что на изображениях нет воронок или следов, которые должны были оставить авиабомбы JDAM (обычные авиабомбы дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км у последней модификации JDAM-ER - ред.). По мнению эксперта, попадание неисправной ракеты более разумная версия на фоне масштаба ущерба.

"Через несколько часов после взрыва врачи провели мрачную пресс-конференцию в окружении лежащих на земле трупов", - пишет The Guardian.

Издание отмечает, что больница подверглась нападению еще на прошлой неделе. После этого руководство больницы напомнило о предупреждении израильской стороны и призвало людей покинуть медучреждение.

По словам епископа Хосама Наума, хотя территорию больницы покинули около 5 000 человек, большинство из них вернулись после того, как регион снова подвергся авиаударам, посчитав территорию наиболее безопасной.