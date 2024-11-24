The Guardian: Часть команды Трампа согласна с условиями Путина по Украине

Россия стремится демилитаризировать Украину, а некоторые люди из окружения избранного президента США Дональда Трампа согласны с условиями президента РФ Владимира Путина.

Россия стремится "демилитаризировать" Украину, а некоторые люди из окружения избранного президента США Дональда Трампа согласны с условиями президента РФ Владимира Путина.

Как передает Report, об этом заявил в колонке для The Guardian старший научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Питер Померанцев.

Автор рассуждает, к чему могут привести переговоры Киева и Москвы. Трамп, который неоднократно обещал в случае возвращения в Белый остановить боевые действия, в контексте переговоров может пойти разными путями, следует из статьи. Например, дать гарантию противовоздушной обороны Украины или же принудить республику отказаться от своего суверенитета, рассуждает Померанцев.

"Как Трамп будет вести эти переговоры в стиле Путина? Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. Есть люди в окружении Трампа, которые могут согласиться на это, особенно если Россия разорвет военные отношения с Китаем", – говорится в статье.

Автор при этом задается вопросом, может ли Москва отказаться от своего стратегического партнерства с КНР ради "непредсказуемой" Америки. Плохой сделкой для Путина будет даже отказ от связей с Ираном, отмечает Померанцев.