The Guardian: Бизнес-магнаты и политики отчаянно пытаются втереться в доверие к Трампу

Мировые политики и бизнесмены массово удаляют в соцсетях критические публикации в адрес избранного президента США Дональда Трампа, чтобы заручиться его поддержкой. В авторской статье журналистки Арвы Махдави в газете The Guardian иронично описывается, как

Мировые политики и бизнесмены массово удаляют в соцсетях критические публикации в адрес избранного президента США Дональда Трампа, чтобы заручиться его поддержкой. В авторской статье журналистки Арвы Махдави в газете The Guardian иронично описывается, как бывшие противники экс-президента превращаются в союзников, готовых променять принципы на выгоду в эпоху "золотой лихорадки лояльности".

Как сообщает Report , в материале акцентируется внимание на неожиданном "шоу унижения", разворачивающемся на политической сцене США.

В центре повествования — эксцентричный стиль Дональда Трампа и лавина лояльных жестов со стороны политиков и бизнесменов, из которых все хотят продемонстрировать верность новоизбранному президенту, даже ценой своего достоинства.

Махдави подчеркивает, что столь рьяное стремление угодить Трампу выходит за рамки дипломатии. В отличие от своих предшественников, Трамп не скрывает, что готов щедро вознаградить тех, кто будет ему лоялен, и безжалостно отомстит недругам. "Это золотой век лизоблюдства", — пишет автор, описывая атмосферу, в которой даже бывшие критики Трампа внезапно осознали, что они "ошибались" насчет его.

Примером служит посол Австралии в США Кевин Радд, ранее известный своей жесткой критикой Трампа. В 2020 году он называл его "самым разрушительным президентом в истории". Эти слова исчезли из его публичных записей — Радд поспешил объяснить это тем, что он якобы удалил их, чтобы "избежать неправильного толкования его позиций". Махдави подмечает ироничный подтекст: вероятно, Радд просто опасается, что Трамп придумает для него уничижительное прозвище или накажет Австралию экономическими санкциями.

Махдави также приводит в пример британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, который в прошлом называл Трампа "тираном" и "женоненавистником". Теперь Лэмми утверждает, что его прежние комментарии были "всего лишь словами рядового депутата". Журналистка язвительно замечает, что, возможно, Лэмми просто обрел любовь к власти, ради которой готов пренебречь прежними убеждениями.

Многие, похоже, начали открывать для себя новые стороны Трампа, которых они не замечали раньше. Например, Джей Ди Вэнс, который в 2016 году называл Трампа "идиотом" и "неподобающим для высшего поста", теперь признает, что был "неправ". В числе тех, кто радикально изменил свою позицию, — руководители крупных компаний, такие как Тим Кук (Apple), Сундар Пичаи (Google), Сатья Наделла (Microsoft) и Джефф Безос (бывший Amazon). Даже Марк Цукерберг, который когда-то обвинял Трампа в подстрекательстве к насилию, теперь восхищается им и готов работать с его администрацией. Это может быть унизительно, но, как показывает пример Илона Маска, который потратил более $100 млн на поддержку Трампа, лояльность приносит щедрые плоды.

По мере того как Трамп формирует свою команду, становится ясно, что ключевой критерий отбора — личная преданность ему. Например, Эллиза Стефаник, конгрессвумен, поддержавшая Трампа в трудные времена, по слухам, может получить пост посла в ООН. Махдави подчеркивает, что Стефаник не имеет опыта в международной дипломатии, но ее преданность Трампу гораздо важнее.

Арва Махдави подводит итог, что мир, по сути, вступил в эпоху "клиентелизма". Дань этому явлению — это не просто дипломатическая игра, а реализация стратегии, где верность служит валютой, а унижение — нормой. В мире, где выгодно угождать сильным мира сего, немного самоуничижения — это всего лишь мелкая плата за место на пьедестале власти и процветания.