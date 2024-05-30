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The Guardian: Беспорядки в Новой Каледонии – результат политических ошибок Макрона

The Guardian: Беспорядки в Новой Каледонии – результат политических ошибок Макрона Беспорядки, охватившие Новую Каледонию, – это прямой результат предвзятых и упорных политических маневров Эммануэля Макрона, стремящегося сорвать процесс самоопределения архипелага.
Другие страны
30 мая 2024 г. 23:23
The Guardian: Беспорядки в Новой Каледонии – результат политических ошибок Макрона

Волнения, охватившие Канаки-Новую Каледонию, - прямой результат однобоких политических маневров президента Франции Эмманюэля Макрона, направленных на то, чтобы сорвать процесс самоопределения этой заморской территории.

Как передает Report со ссылкой на британскую газету The Guardian, об этом говорится в статье Джимми Науны, одного из лидеров FLNKS - Канакского фронта национального освобождения.

Согласно автору, власти Франции напрямую ответственны за беспорядки на острове.

"Беспорядки, вспыхнувшие две недели назад в столице Нумеа, были спровоцированы законопроектом о реформе избирательной системы, вынесенном на обсуждение в Национальном собрании Франции в Париже", - пишет Науна.

По его словам, движение FLNKS и его союзники оспаривают законопроект об избирательной реформе с тех пор, как он был внесен в Сенат правительством Макрона в апреле.

Правительству удалось "протащить законопроект, несмотря на недовольство коренных жителей архипелага и явные признаки того, что он вызовет беспорядки на местах".

Далее автор прокомментировал недавнее посещение острова Макроном: "Это была пиар-акция для его личной политической выгоды. Даже в собственной партии Макрон потерял поддержку, а его действия в отношении ситуации в Новой Каледонии оспариваются на национальном уровне политическими группами".

Согласно статье, вернувшись в Париж, Макрон заявил, что может рассмотреть возможность вынесения избирательной реформы на общенациональный референдум.

FLNKS же в свою очередь призвал приостановить или отменить процесс избирательной реформы и направить на архипелаг независимую миссию высокого уровня, чтобы ослабить напряженность и обеспечить более благоприятные условия для возобновления переговоров о новом политическом соглашении, которое определит путь к проведению подлинного референдума о независимости Новой Каледонии.

"В любом случае, исход национального референдума по законопроекту о реформе избирательной системы без консенсуса на местном уровне вызовет лишь новые протесты. Надеемся, что мирное будущее не заставит себя ждать", - подытожил автор статьи.

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Версия на азербайджанском языке "The Guardian": Yeni Kaledoniyada iğtişaşlar Makronun siyasi səhvlərinin nəticəsidir

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