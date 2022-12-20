The Economist выбрал Украину страной года

Британский журнал The Economist назвал Украину страной 2022 года.

Британский журнал The Economist назвал Украину страной 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в редакционной статье, размещенной во вторник на сайте издания.

Как отмечается в материале, впервые с 2013 года, когда журнал начал выбирать страну года, выбор не вызвал споров в редакции. Вместе с тем, как пишет The Economist, по традиции это звание присуждается государству, дела в котором за последние 12 месяцев улучшились, тогда как в Украине после начала военных действий ситуация стала значительно хуже, а экономика сократилась на треть.

В 2021 году страной года The Economist назвал Италию за достижения в политике. В предыдущие годы звание доставалось таким странам, как Узбекистан (за отмену рабства), Колумбия (за достижение мира), Тунис (за сделанный выбор в сторону демократии).

В начале декабря британская газета Financial Times назвала человеком года президента Украины Владимира Зеленского, а американский журнал The Time назвал в дополнение к Зеленскому человеком года "дух Украины".