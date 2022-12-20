О нас

The Economist выбрал Украину страной года

The Economist выбрал Украину страной года Британский журнал The Economist назвал Украину страной 2022 года.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 21:51
The Economist выбрал Украину страной года

Британский журнал The Economist назвал Украину страной 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в редакционной статье, размещенной во вторник на сайте издания.

Как отмечается в материале, впервые с 2013 года, когда журнал начал выбирать страну года, выбор не вызвал споров в редакции. Вместе с тем, как пишет The Economist, по традиции это звание присуждается государству, дела в котором за последние 12 месяцев улучшились, тогда как в Украине после начала военных действий ситуация стала значительно хуже, а экономика сократилась на треть.

В 2021 году страной года The Economist назвал Италию за достижения в политике. В предыдущие годы звание доставалось таким странам, как Узбекистан (за отмену рабства), Колумбия (за достижение мира), Тунис (за сделанный выбор в сторону демократии).

В начале декабря британская газета Financial Times назвала человеком года президента Украины Владимира Зеленского, а американский журнал The Time назвал в дополнение к Зеленскому человеком года "дух Украины".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "The Economist" Ukraynanı ilin ölkəsi seçib

Самое важное

Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 17:38
Стартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
ФотоСтартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
20 декабря 2022 г. 16:18
На проведение конкурса Восхождение министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
На проведение конкурса "Восхождение" министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
20 декабря 2022 г. 16:05
Произошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоПроизошли изменения в размещении российских миротворцев на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 09:46
Дорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
ФотоДорога Ханкенди-Лачин открыта, демонстранты остаются на месте
19 декабря 2022 г. 17:57
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45
Российский эксперт объявлен в международный розыск
Российский эксперт объявлен в международный розыск
19 декабря 2022 г. 16:29
Машины МККК и скорая из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
ФотоМашины МККК и "скорая" из Армении беспрепятственно проследовали из Ханкенди в сторону Лачына
19 декабря 2022 г. 13:14
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
Протестующий: Армянские сепаратисты должны прекратить разграбление природных ресурсов Карабаха
19 декабря 2022 г. 11:57
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
Армяне подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана в Кяльбаджаре и Лачыне
17 декабря 2022 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi