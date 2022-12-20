The Economist выбрал Украину страной года

Британский журнал The Economist назвал Украину страной 2022 года.
Как отмечается в материале, впервые с 2013 года, когда журнал начал выбирать страну года, выбор не вызвал споров в редакции. Вместе с тем, как пишет The Economist, по традиции это звание присуждается государству, дела в котором за последние 12 месяцев улучшились, тогда как в Украине после начала военных действий ситуация стала значительно хуже, а экономика сократилась на треть.
В 2021 году страной года The Economist назвал Италию за достижения в политике. В предыдущие годы звание доставалось таким странам, как Узбекистан (за отмену рабства), Колумбия (за достижение мира), Тунис (за сделанный выбор в сторону демократии).
В начале декабря британская газета Financial Times назвала человеком года президента Украины Владимира Зеленского, а американский журнал The Time назвал в дополнение к Зеленскому человеком года "дух Украины".