The Economist: Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по России

Президент США Дональд Трамп уволил одного из самых высокопоставленных аналитиков Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по России.

Как передает Report, об этом пишет The Economist со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудница ЦРУ проработала в разведке более 20 лет. В 2016 году она руководила подготовкой доклада о вмешательстве России в президентские выборы.

"19 августа ее карьера резко оборвалась, когда Тулси Габбард, директор Национальной разведки США, лишила ее допуска, а также 36 других действующих и бывших сотрудников, обвинив их в "предательстве присяги Конституции", — утверждается в публикации.

Кроме того, кадровые чистки затронули авторов доклада о предполагаемом вмешательстве России в выборы Шелби Пирсон и Винь Нгуен, которые также названы одними из самых высокопоставленных сотрудников разведки.