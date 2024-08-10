The Economist: Рецессия экономики США может поставить крест на президентских планах Камалы Харрис

Американская экономика теряет темп – и это очень плохая новость для вице-президента Камалы Харрис. Рецессия и даже замедление экономики способны поставить крест на ее "президентских" планах и, соответственно, помочь Дональду Трампу.

Американская экономика теряет темп – и это очень плохая новость для вице-президента Камалы Харрис. Рецессия и даже замедление экономики способны поставить крест на ее "президентских" планах и, соответственно, помочь Дональду Трампу.

Как передает Report, такое мнение высказывается в публикации издания The Economist.

Авторы статьи отмечают, что экономика Соединенных Штатов на сегодняшний день еще не вступила в рецессию, но при этом ее рост замедлился, и это играет против кандидата в президенты Харрис, а значит, за Трампа.

Белый дом Джо Байдена не может похвалится экономическим бумом в стране. "Накажут ли американские избиратели Камалу Харрис за этот провал?" - задается вопросом The Economist.

Многие инвесторы, говорится в публикации, боятся, что американская экономика в скором времени скатится в рецессию. И поводов для мрачных прогнозов предостаточно. В частности, недавно вышедшие данные по уровню безработицы, который в июле достиг максимумам с 2021 года и составил 4,3%. Как подчеркивают авторы статьи, вслед за выходом этих данных - 5 августа - по всему миру рухнули фондовые рынки. На следующий день рынки слегка восстановили позиции, однако в целом эта ситуация оптимизма, конечно, никому не прибавила.



"Поведение" экономики в ближайшие три месяца определит шансы представителей Демпартии США на успех на ноябрьских выборах, говорится в публикации.

При этом авторы утверждают, что выраженная рецессия – это, скорее всего, приговор для Харрис.

"Но даже если экономика всего лишь замедлится - что вполне вероятно, - это может навредить ей и помочь Дональду Трампу", - заключают авторы статьи.