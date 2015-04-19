The Economist: действия России выводят США из игры на Ближнем Востоке

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Россия начинает играть более значимую стратегическую роль на Ближнем Востоке, тогда как США постепенно выходят из игры, пишет английское издание The Economist.

Влияние России на Ближнем Востоке, отмечает издание, существенно снизилось после распада СССР, а за последние годы и в результате событий "арабской весны". "Однако теперь, когда повсюду началась реакция на те выступления, Россия кажется авторитарным режимам гораздо более подходящим союзником, чем Америка", - комментирует ситуацию английский еженедельник и приводит в качестве примера президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, который наладил отношения с Россией после того, как США от него отвернулись.

Решение начать поставки оружия Ирану со стороны России ознаменовало собой важные изменения в регионе. "Во-первых, Россия начинает играть более значимую стратегическую роль на Ближнем Востоке, тогда как США постепенно выходят из игры. Во-вторых, Кремль теперь может выступать в роли помехи для реализации американской стратегии, несмотря на то что Россия оказалась под экономическим давлением со стороны Запада из-за своей политики на Украине. Кроме того, Россия, вероятнее всего, рассчитывает получить свою долю экономического вознаграждения в Иране, как только будут сняты санкции", - пишет английское издание.

Report со ссылкой на РИА "Новости" напоминает, что Иран заказал зенитно-ракетные комплексы С-300 в 2007 году, однако под давлением международного сообщества Россия приостановила продажу. Эти ракетные установки способны отслеживать и перехватывать десятки воздушных целей на высоте до 150 км. Пока остается неясным, когда Иран получит эти комплексы (представители Ирана утверждают, что уже к концу года).